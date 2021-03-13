البرلمان يتحرك بشأن ضباط المخابرات المنقولين للمنافذ الحدودية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم السبت، عن وجود تحرك نيابي بشأن الضباط المنقولين من جهاز المخابرات إلى المنافذ الحدودية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستتحرك لاستدعاء وكيل جهاز المخابرات الوطني لبيان مدى حقيقة نقل 300 ضابط من الجهاز إلى المنافذ الحدودية"، لافتا إلى أن "أعضاءً في اللجنة اعتبروا الأمر خرقا فاضحا داخل الجهاز".

وأضاف المصدر، أنه "فيما لو تم إثبات حقيقة الأمر فإن الحراك المقبل سيكون على استضافة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمجلس النواب وبيان أسباب اقدامه على هذا التصرف الخطير، كون هؤلاء الضباط تم إدخالهم في دورات دولية مهمة لهذه المهنة فكيف يتم التضحية بهم ونقلهم الى أماكن لم يتدربوا عليها سابقا؟".

واشتكى عدد من ضباط جهاز المخابرات العراقي، بسبب نقل خدماتهم من الجهاز إلى هيئة المنافذ الحدودية.