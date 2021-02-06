البرلمان العراقي يطلب من المالية التحقيق في تصريحات وزيرها عن "فساد" بيع العملة

شفق نيوز/ خاطبت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، الوزارة عن تصريحات وزيرها علي علاوي بشأن "فساد بيع العملة" وطلبت التحقيق وكشف "الحقائق".

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "المالية النيابية خاطبت وزارة المالية بشأن تصريحات الوزير عن تورط كتل سياسية لم يسمها في نشر الفساد من خلال نافذة بيع العملة في البنك المركزي".

وأوضحت أن "الغرض من المخاطبة تشكيل لجنة فرعية تحقيقية بهذا الموضوع وكشف الحقائق أمام الشعب العراقي".

وقال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن نافذة بيع العملة (مزاد العملة) للبنك المركزي العراقي، سابقاً كان جزءاً مهماً في نشر الفساد المالي في البلاد.

وذكر علاوي في مقابلة تلفزيونية "لدينا ما يكفي من الأدلة بان مزاد العملة للبنك المركزي كان سابقاً جزءاً مهماً في نشر الفساد وهناك كتل سياسية كبيرة متورطة به وتتخذ من أسماء وشخصيات مشاركة في المزاد واجهة لها".

وعن إمكانية تسميته لهذه الكتل، قال علاوي "لا أملك الحصانة القضائية وحتى إجراءات الحماية القانونية غير كافية لكشف الأسماء".