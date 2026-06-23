البرلمان العراقي يستأنف أعماله مطلع تموز.. والكابينة الوزارية على الجدول

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن كتلة "النهج الوطني" ضحى السدخان، يوم الثلاثاء، عن موعد انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، مؤكدة أن رئاسة البرلمان ستحدد خلال شهر تموز موعداً لاستئناف الجلسات، بما في ذلك جلسة استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.

وقالت السدخان، لوكالة شفق نيوز، إن العطلة التشريعية لمجلس النواب ستنتهي الأسبوع المقبل، على أن يبدأ الفصل التشريعي الثاني في الأول من شهر تموز.

وأضافت أن رئاسة مجلس النواب ستحدد موعد الجلسة الأولى بعد انطلاق الفصل التشريعي الجديد، مبينة أن جدول الأعمال سيتضمن قراءة ومناقشة عدد من مشاريع القوانين، فيما تحتاج قوانين أخرى إلى التصويت داخل المجلس.

وأشارت إلى أن رئاسة البرلمان ستحدد خلال الأسبوع الثاني أو الثالث من شهر تموز موعداً لعقد جلسة استكمال التصويت على الكابينة الوزارية.

ويأتي استئناف أعمال مجلس النواب وسط ترقب لبحث وإقرار عدد من القوانين المهمة والمؤجلة، إذ سبق للسدخان أن أكدت، لوكالة شفق نيوز، وجود أكثر من 100 مشروع قانون في أروقة البرلمان، تتوزع بين قوانين تحتاج إلى القراءة والمناقشة وأخرى بانتظار التعديل أو التصويت.

وبحسب السدخان، فإن الفصل التشريعي الجديد من المتوقع أن يشهد مناقشة والتصويت على عدد من التشريعات البارزة، في مقدمتها قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان قد أكد في وقت سابق وجود حراك نيابي للمضي بتشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي وقانون الخدمة المدنية الاتحادية.

وتعد هذه القوانين من أبرز الملفات التشريعية المؤجلة خلال الدورات البرلمانية الأخيرة، ولا سيما قانون النفط والغاز الذي ما يزال محل خلافات بشأن إدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان والمحافظات المنتجة للنفط.