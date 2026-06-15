برلمانية: التصويت على قانوني الحشد والنفط والغاز في الفصل التشريعي المقبل

شفق نيوز- بغداد

كشفت النائبة عن كتلة "النهج الوطني" ضحى السدخان، يوم الاثنين، عن مجموعة قوانين من المقرر قراءتها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب، في مقدمتها قانوني النفط والغاز والحشد الشعبي.

وقالت السدخان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أكثر من 100 قانون موجودة في أروقة مجلس النواب، وإن بعض القوانين بحاجة إلى القراءة والمناقشة، وأخرى بحاجة إلى التعديل والتصويت عليها في المجلس".

وأضافت أن "الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب سيشهد قراءة والتصويت على الكثير من القوانين، أبرزها قانون النفط والغاز، وقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الحشد الشعبي، وقانون التقاعد، وقانون سلم الرواتب، وقوانين أخرى".

وأشارت إلى أن "اللجان النيابية ستعمل في الفصل التشريعي الثاني على تقديم القوانين إلى رئاسة مجلس النواب للقراءة والمناقشة تمهيداً لإقرارها في الفصل التشريعي الجديد".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان قد أكد لوكالة شفق نيوز، مطلع الشهر الماضي، وجود حراك داخل البرلمان للمضي بتشريع عدد من القوانين المهمة والمتأخرة، وفي مقدمتها قانون النفط والغاز وقانون الحشد الشعبي.

وقال فيحان إن "هناك الكثير من القوانين المهمة وبعضها متأخر جداً، مثل قانون النفط والغاز، وقانون الحشد الشعبي بشقيه الأول والثاني، وقانون الخدمة المدنية الاتحادية، وهي من أولويات مجلس النواب".

وتُعد هذه القوانين من أبرز التشريعات المؤجلة خلال الدورات البرلمانية الأخيرة، إذ ما يزال قانون النفط والغاز معلقاً منذ سنوات رغم إدراجه أكثر من مرة على جداول الأعمال، بسبب خلافات تتعلق بإدارة الثروات الطبيعية وتوزيع الإيرادات بين بغداد وأربيل والمحافظات المنتجة.

كما يواجه قانون الحشد الشعبي مطالبات بإعادة تنظيم هيكليته وحقوق منتسبيه وآليات ارتباطه بالمؤسسة الأمنية، فيما طُرحت مسودات متعددة لقانون الخدمة المدنية الاتحادية بهدف تنظيم التعيينات والرواتب والمسار الوظيفي لموظفي الدولة، من دون إقراره حتى الآن.