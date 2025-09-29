البرلمان العراقي يستهل أكتوبر بالتصويت على 11 قانوناً.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، عن جدول أعمال الجلسة التشريعية المقرر عقدها (ظهر الأربعاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر).

وبحسب وثيقة تتضمن جدول الأعمال، تنشرها وكالة شفق نيوز، فإن الجلسة ستشهد التصويت على حزمة من 11 مشروع ومقترح قانون، توزعت بين قضايا اقتصادية واجتماعية وصحية وحقوقية.

وتضمنت قائمة مشاريع القوانين الـ 11، كما وردت في وثيقة جدول الأعمال: مقترح قانون التعاون الثالث لقانون تعويض المتضررين الذين فقدوا إجراء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد رقم (5) لسنة 2019 المعدل، مقترح قانون التعاون الأول لقانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، مشروع قانون تنظيم الطاقة المتجددة، مشروع قانون الصحة النفسية، مشروع قانون تصديق اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة العربية السعودية، مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية المتعلقة بالمعارض الدولية الموقعة في باريس عام 1968 والمكملة بالبروتوكولات للأعوام 1970، 1966، 1967، 1968 وتعديلاتها لعام 1988، 1982، مشروع قانون التعاون الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم (20) لسنة 1998، مشروع قانون التعاون الأول لقانون الدفاع المدني رقم (44) لسنة 2013، مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، مقترح قانون التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين، مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا مركز النقاء وضحايا حادثة الحمدانية.

ولم يعقد البرلمان العراقي جلساته منذ منتصف أيلول الجاري، نتيجة غياب أعضائه، ما حال دون اكتمال النصاب القانوني رغم دعوات رئاسة المجلس لهم بالحضور وتحمل "المسؤولية التشريعية والقانونية"، فيما يشير نواب، لوكالة شفق نيوز، إلى أن انشغال أعضاء مجلس النواب بالاستعداد للانتخابات هو السبب وراء عدم انعقاد الجلسات.