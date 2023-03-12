البرلمان العراقي يتحرك صوب هيئة النزاهة

شفق نيوز/ أكدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأحد، أنها تسعى إلى توسيع صلاحية هيئة النزاهة من خلال تعديل قانونها، متوقعة التصويت عليه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة النيابية لديها ملفات كثيرة في عدة وزارات، وهناك متابعة وتحقيق، وتم تحويل بعضها إلى هيئة النزاهة، فيما ينتظر الآخر تدقيق أولياته ومن ثم تحويله إلى الهيئة المذكورة، كما سيتم فتح ملفات سابقة أيضاً في هذه الدورة".

وأوضح الدليمي، أنه "مؤخراً تم استدعاء رئيس هيئة النزاهة وكادرها المتقدم وأعضاءها، لتعديل قانون هيئة النزاهة، واعطاء صلاحيات أكثر لها، حيث هناك بعض القوانين تُقيد عملها، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم تعديل القانون والتصويت عليه في مجلس النواب".

وعن مشاريع محافظة بغداد أكد، أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه بإنهاء البيع والشراء من خلال المقاولين المهيمنين والمسيطرين عليها، وتوجيه دعوات للشركات الرصينة التي لديها أعمالاً مماثلة، لتحقيق تقدماً على المستوى الخدمي والمعماري في البلاد".