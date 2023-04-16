البرلمان العراقي يبدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة

شفق نيوز/ بدأ مجلس النواب العراقي، مساء الأحد، بعقد جلسته برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 198 نائباً، والتي خصصت للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لوكالة شفق نيوز إن "الجلسة ستتضمن مناقشة تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن قانون الموازنة ولن يتضمن اي تعديلات بقدر ما يتضمن ملاحظات اللجنة واهم الفقرات التي ينبغي ان تعدل في قانون الموازنة".

وجاء رأي اللجنة المالية في وقت كشف نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، عن عقد أعضاء الحزب ببغداد اجتماعاً مغلقاً، في مبنى مجلس النواب، مبينا أن الاجتماع يبحث قانون الموازنة والاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل.

وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي رجح، اليوم الأحد، حدوث خلافات بشأن قانون موازنة 2023 بعد القراءة الثانية للمشروع.

وأنهى مجلس النواب العراقي، في مطلع شهر نيسان/أبريل الجاري، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025).