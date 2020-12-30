الاحزاب الكوردستانية بكركوك تتحرك لمقاضاة جهات عربية وتركمانية

شفق نيوز/ أعلنت الاحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك المتنازع عليها بين اربيل وبغداد يوم الاربعاء عن عزمها اقامة دعوى قضائية ضد جهات سياسية عربية وتركمانية اتهمت مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالمحافظة بأنها ستقوم بتزوير نتائج الانتخابات المزمع اجراؤها العام المقبل.

وكان التجمع العربي والاحزاب التركمانية في كركوك عقدوا مؤتمرا حول مسألة رفضهم الابقاء على سندس طيب مديرة مكتب مفوضية كركوك للانتخابات وجاء في حديثهم ان بقاء طيب في "المنصب هو دليل على ان الانتخابات القادمة ستزور مرة اخرى ولاسيما انها متهمة (أي طيب) بالتلاعب باصوات الناخبين في الانتخابات الماضية التي جرت في العام ٢٠١٨ المنصرم".

وقال محمد نصر الدين ممثل حركة التغيير في كركوك في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع باقي ممثل الاحزاب الكوردستانية وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان احزابا عربية وتركمانية والتي هي معروفة لدى الشارع الكركوكي اصدرت بيانا هاجمت فيه مؤسسة تراقب عملية اجراء الانتخابات وتهجمت ايضا على مكون اساسي من مكونات كركوك، في اشارة الى الكورد.

وطالب البيان "مجلس النواب والادعاء العام باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتهم المؤسسات الدستورية بالتزوير بلا ادلة قانونية، مشيرا الى ان الاحزاب الكوردستانية "ستقوم بتكليف فريق من المحامين باتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يتهم المكون الرئيس في المحافظة وهو المكون الكوردي ومؤسسات الدولة دون ادلة قانونية".

واشار البيان الى ان الاحزاب الكوردستانية ترى ان مثل هكذا مواقف مؤشرا خطيرا على ظهور فتن و فوضى بالمحافظة وان الاحزاب الكوردستانية والمكون الكوردي لن يتحمل مسؤوليتها لاحقا.

وتابع "نؤكد على توزيع المناصب الادارية في محافظة كركوك بحسب الاستحقاقات الانتخابية والثقل السكاني"، مشددا على ان "المكون السكاني الكوردي نرى بانه في الوقت الحاضر يعاني من محاربة في وجوده وممارسة حقه بالمشاركة الحقيقة بادارة المحافظة في كركوك".

واخننكم البيان انه "هكذا مواقف تخالف مبادئ الدستور العراقي وتدل على مخاوف مسبقة من الانتخابات ومن ابراز الحجم الحقيقي للاحزاب السياسية صاحبة البيان المذكور ".