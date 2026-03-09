الاتحاد الأوروبي: قلقون من الهجمات التي طالت الأراضي العراقية

شفق نيوز- بغداد

أعربت الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، يوم الاثنين، عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء الهجمات التي طالت الأراضي العراقية، مؤكدة أهمية احترام سيادة العراق وضرورة تجنيبه تبعات التصعيد العسكري في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بُحث فيه التطورات المتسارعة في المنطقة في ظل الحرب الدائرة وتداعياتها على أمن واستقرار دول المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جرى خلال الاتصال بحث الموقف الأوروبي إزاء الأزمة الراهنة، حيث شددت كالاس على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية من أجل التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار والحد من اتساع رقعة الصراع.

وتناول الجانبان كذلك التطورات الميدانية في ساحات القتال واحتمالات توسع نطاق العمليات العسكرية إلى جغرافيا أوسع، إضافة إلى مناقشة التأثيرات الجانبية للحرب على مستوى المنطقة وأوروبا، لا سيما في الجوانب الأمنية والاقتصادية.

وفي ختام الاتصال، اتفق الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لمتابعة تطورات الأزمة والعمل على دعم المساعي الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

ويأتي هذا الاتصال في وقت تشهد فيه البلاد والمنطقة توتراً أمنياً متصاعداً وتكراراً لمحاولات استهداف مواقع عسكرية بطائرات مسيرة، بالتزامن مع تطورات الحرب الإقليمية التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير الماضي عقب شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران، وما تبعها من ردود إيرانية وانخراط فصائل عراقية في التصعيد.