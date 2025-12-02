اجتماع منزل المالكي.. الإطار التنسيقي يؤكد على "احتواء" مبعوث ترمب

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو الإطار التنسيقي رحيم العبودي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع قادة الإطار الذي عقد أمس الاثنين في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال العبودي لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول ضرورة احتواء مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق، مارك سافايا، وإعادة التوازن وضبط التصريحات والمواقف الإعلامية، وإثبات أن الإطار هو صاحب القرار الأول والأخير فيما يخص عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة ملف تسمية رئيس الوزراء.

وأكد العبودي أن الإطار التنسيقي يأخذ بعين الاعتبار الضغوطات الدولية على الملفات السياسية والأمنية المختلفة، وكذلك مقاطعة أطراف سياسية مؤثرة للحكومة المقبلة وانعكاساتها.

وأضاف أن الاجتماع ناقش الملف الأمني، وخاصة الهجوم على الحقل الغازي كرومور في السليمانية، وتداعياته الأمنية والاقتصادية، والتدخلات الدولية بهذا الملف، والأجندة التي تم اكتشافها، وكيفية التعامل مع ما حصل وما سيحصل من إجراءات قادمة.

وبين العبودي أن الإطار التنسيقي شدد خلال اجتماعه على معالجة هذه الخروقات وعدم السماح بتكرارها بأي شكل من الأشكال، ومحاسبة الجهات التي تقف خلفها مهما كان مصدرها أو وجود أي غطاء سياسي أو إقليمي لها، مشيراً إلى وجود متابعة حثيثة من قبل قادة الإطار لنتائج التحقيقات، مع توقع صدور بيان قريب لكشف الجهات المتورطة.

وكان مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قد أعلن الأحد ( 30 تشرين الثاني)، أنه سيصل إلى العراق خلال الأسبوعين المقبلين، مؤكداً أنه يحمل "رسالة خاصة من الرئيس ترمب إلى القيادة في العراق وإقليم كوردستان.

وكتب سافايا على موقع (X)، إن "تغييرات كبيرة قادمة في العراق، ومن الآن فصاعداً سيرى الجميع أفعالاً بدلاً من الأقوال"، في إشارة إلى استعداد واشنطن لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الملفات العالقة.

وعقد الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، أمس الاثنين، اجتماعاً قال إنه لمتابعة الملفات الأمنية والسياسية المهمة ونتائج التحقيق في قصف حقل كورمور، بالإضافة إلى حسم الاستحقاقات الوطنية ضمن المدد الدستورية، بالتنسيق مع الشركاء في العملية السياسية.

وبحسب بيان صدر عن الإطار، فقد ركز الاجتماع على التنسيق المؤسسي لضمان الاستقرار وحماية مصالح المواطنين، وفق ما أعلن خلال اجتماعاته الاعتيادية في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.