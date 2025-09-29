اجتماع مرتقب للإطار.. "سناب باك" إيران ونفط كورستان وانتخابات البرلمان تتصدر

شفق نيوز- بغداد

من المقرر أن يعقد الإطار التنسيقي – الجامع للقوى السياسية الشيعية المتصدية لحكم العراق- اجتماعه الدوري لمناقشة قضايا وملفات مهمة من بينها ملف تصدير النفط وإعادة استئناف الصادرات النفطية عبر منفذ جيهان وآلية استكمال باقي التفاصيل المتعلقة بعملية التصدير.

وبحسب مصدر في الإطار، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن الملف الايراني والمستجدات والتفاهم مع الإيرانيين لتمرير بعض الأشياء المهمة وتعبات العقوبات الدولية التي فرضت على طهران قبل يومين وكيفية التعاطي معها وبما لا يؤثر على العراق أو يتجاوز ضوابط المراقب الدولي ستكون على طاولة المباحثات خلال الاجتماع، خصوصاً أن هناك اتفاقات وشركات أولية مع إيران.

ودخلت العقوبات الاقتصادية على إيران "سناب باك"، حيز التنفيذ أمس الأحد، وتثير عودة هذه العقوبات قلقاً واسعاً في المنطقة، لا سيما في العراق، الذي يرتبط اقتصادياً وأمنياً بشكل وثيق مع طهران.

إضافة إلى ذلك، سيجري بحث الملف السوري وما يحدث غرب البلاد والتحديات الأمنية على الشريط الحدودي المشترك مع سوريا ووضع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، طبقاً للمصدر.

وأوضح المصدر، أن ملف المياه سيتم التطرق إليه أيضاً، وإنهاء الأزمة من خلال إعادة ترتيب الأوراق وحلحلتها بما يضمن حقوق العراق المائية وفق الاتفاقات السابقة، إلى جانب ملف الانتخابات والاستعدادات اللوجستية والأمنية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق، يوم 11 تشرين الثاني المقبل، استناداً لقرار مجلس الوزراء، واتفاق سياسي بين مختلف القوى المشاركة بهذا الاستحقاق.