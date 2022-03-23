اجتماع "طارئ" للاطار التنسيقي لمواجهة تطورات "أنقاذ وطن"

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، أن اجتماعاً "طارئاً" سيعقد الاطار التنسيقي لمواجهة التطورات السياسة الاخيرة المتمثلة باعلان الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف سيادة تحالف "أنقاذ وطن" ككتلة اكبر.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الإطار التنسيقي سيعقد يوم غدٍ اجتماعاً طارئاً مهمًا لبحث التطورات الاخيرة بعد اعلان تحالف انقاذ وطن "الاغلبية" عن مرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.

وعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعلان التحالف الثلاثي الكتلة الاكبر ومرشحيه لرئاسة الجمهورية والوزراء: "انجاز فريد ومهم"، وحذر بأنه "لن يقف مكتوف الايدي".

لكن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أبدى "تحدياً" ازاء ذلك بالقول "من المستحيل ان يجمع الطرف الاخر 220 نائباً" لاعلان الكتلة الاكبر