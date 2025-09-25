اجتماع ثلاثي بين العراق والأردن ومصر في نيويورك.. هذه تفاصيله

شفق نيوز- واشنطن

شارك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الخميس، في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع نظيريه الأردني أيمن الصفدي، والمصري بدر عبد العاطي، في مقر البعثة الأردنية بنيويورك.

وجاء اللقاء الثلاثي على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن المجتمعين بحثوا سُبل تعزيز آفاق التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، بما يُسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

كما ناقشوا، بحسب البيان، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل أروقة الأمم المتحدة والمحافل الدولية.

وأكد الوزراء "التزام بلدانهم بالمضي قدماً في تفعيل مخرجات التعاون الثلاثي بما يخدم مصالح شعوبهم، ويُعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة".