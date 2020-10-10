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"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية

Category: سیاسة

Date: 2020-10-10T11:21:40+0000
"اجتماعات جانبية تؤخر انعقاد جلسة "الدوائر الانتخابية

شفق نيوز/ تأخر مجلس النواب (البرلمان) العراقي يوم السبت بعقد جلسته الخاصة بتمرير الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بقانون الانتخابات، جراء اجتماعات جانبية للكتل السياسية لحسم الخلافات بهذا الشأن.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن الكتل السياسية في مجلس النواب تعقد اجتماعات منفردة لحسم موقفها من طبيعة الدوائر الانتخابية، وهو ما أخر عقد الجلسة التي كانت مقررة أن تبدأ في الساعة 12 ظهرا بتوقيت بغداد.

وأوضح أن كل من سائرون، ودولة القانون، والفتح، والاتحاد الوطني، والديمقراطي، والقوى العراقية، عقدت اجتماعات منفردة في أروقة البرلمان.

وأنهت بعض الكتل السياسية اجتماعاتها وتوجهت لقاعة البرلمان، وفق مراسل شفق نيوز.


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