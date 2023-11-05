اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي ونظيره الإيراني بشأن التطورات في فلسطين

شفق نيوز/ ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير خارجية بلادها حسين أمير عبداللهيان، ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلاله التطورات في فلسطين والحرب القائمة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.

وأشار عبداللهيان خلال الإتصال الذي جرى أمس السبت، إلى "التحركات والمشاورات الدبلوماسية الأخيرة لجمهورية إيران الإسلامية، واستمرار جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ومجازره الجماعية ضد المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والدعم الهائل من الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني المعتدي"، واصفا ذلك بأنه السبب الرئيسي لتصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة.

وعد وزير الخارجية الإيراني، "توسع نطاق الحرب أمرا لا مفر منه تماما ازاء تصاعد حدة العدوان على المدنيين في غزة".

بدوره، أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين على "ضرورة العمل المتماسك والمنسق من قبل الدول الإسلامية لدعم الشعب الفلسطيني ووقف الهجمات ومنع اتساع دائرة الحرب".