"ابو مازن" يتهم السوداني بضم مرشحي حزب "الجماهير" للانتخابات إلى كتلته

شفق نيوز - صلاح الدين

اتهم الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب أحمد عبدالله الجبوري "ابو مازن"، يوم الخميس، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بضم مرشحي الحزب الى كتلته "لأغراض خاصة وتجارية بعد خيانة من بعض الأشخاص".

وذكر "أبو مازن" خلال مؤتمر صحفي عقده في تكريت اليوم، أن "الحزب لن يقف عند احد، وان هؤلاء لا يمثلون المحافظة، وأنهم مثالا لضياع صلاح الدين"، مستثنيا بذلك النائب هيثم الزهوان.

وكان الجبوري قد كشف، يوم الثلاثاء الماضي، عن استبعاده من المشاركة في الانتخابات، كما اعلن ترشيح نجله "مازن" ليكون بدلاً عنه.

وتطرق رئيس حزب الجماهير، الى مسألة استبعاده خلال المؤتمر وقال إن: استبعاده من الانتخابات كان قانونيا، مستدركا القول: لكن المادة التي منع بسببها هي 331 من قانون العقوبات جرى تفسيرها بشكل خاطئ وتعرض بهذا الى ظلم>

ونوه إلى ان مجلس النواب فسر هذه المادة بأنها مخالفة وإهمال وظيفي، لكن بعض النواب ذهبوا الى النزاهة من أجل تحويل المادة إلى فساد مالي واداري و جريمة مخلة بالشرف.

وقرر الجبوري مؤخرا ترشيح نجله "مازن" لخوض غمار السباق الانتخابي بدلا منه بعد يأسه على ما يبدو في امكانية ترشحه مرة اخرى.

ومضى الجبوري في المؤتمر قائلا: إنه لن يكون معارضاً للعملية السياسية، ولن يغادر العراق، وسيبقى في بلده الذي ولد فيه، مستطردا بالقول، إنه: سيفتح ملفات تخص أشخاصا وكتلا يسميها باسمائها خلال الأسابيع المقبلة.

يذكر أن رئيس الحكومة الاتحادية الحالية محمد شياع السوداني قد شكل في شهر تموز/ يوليو الماضي كتلة باسم "الإعمار والتنمية"، داخل البرلمان تضم أكثر من 50 عضوا من أعضاء مجلس النواب استعداداً للانتخابات التشريعية المقبلة المزمع اجراؤها في نهاية العام الحالي.