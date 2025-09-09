6 أعضاء جدد.. نادي الميناء يكمل تشكيل إدارته الجديدة

شفق نيوز- البصرة

أسفرت الانتخابات التكميلية لنادي الميناء الرياضي، مساء اليوم الثلاثاء، عن فوز ستة أعضاء جدد لينضموا إلى الأعضاء الأربعة الذين نالوا ثقة الهيئة العامة في الجولة الأولى، وبذلك يكتمل النصاب القانوني للهيئة الإدارية الجديدة للنادي، والتي ستقود العمل خلال السنوات الأربع المقبلة.

وتتألف الهيئة الإدارية الجديدة من فرحان الفرطوسي، ورعد مالك، ويوسف رحيمة، وبشار هادي (الفائزون في الجولة الأولى)، إضافة إلى عقيل عبد المحسن، وأكرم عبد الواحد، وداخل سالم، وعلي هاني، وسليم خماس وبهاء الدين الموسوي.

وجرت الانتخابات تحت إشراف لجنة مشكلة من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهيئة القضاء الأعلى، وبموجب قانون الأندية الرياضية رقم 18 المعدل لسنة 1986.