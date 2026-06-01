5 مواجهات حاسمة في ختام دوري نجوم العراق

تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026، بإقامة خمس مباريات في بغداد وديالى والموصل والنجف، وسط استمرار الصراع على المراكز المؤهلة للمشاركات الخارجية، إلى جانب المنافسة المحتدمة على تفادي خوض ملحق البقاء.

وتقام ثلاث مباريات عند الساعة السادسة مساءً، حيث يستضيف ديالى نظيره دهوك على ملعب ديالى، فيما يواجه النفط فريق نوروز على ملعب الكابتن شرار حيدر الذي يعد الملعب الافتراضي للنفط، بينما يلتقي الموصل مع القاسم على ملعب دهوك، المعتمد ملعباً افتراضياً للموصل.

وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً، يلتقي الطلبة مع الكرخ على ملعب الزوراء في بغداد، وهو الملعب الافتراضي للطلبة، في حين يحل الزوراء ضيفاً على النجف في المباراة التي يحتضنها ملعب النجف الدولي.

وكانت الجولة الماضية قد شهدت حسم القوة الجوية لقب دوري النجوم للموسم الحالي بعدما رفع رصيده إلى 86 نقطة، فيما ضمن الشرطة مركز الوصافة برصيد 81 نقطة، وحسم أربيل المركز الثالث برصيد 76 نقطة.

ورغم حسم المراكز الثلاثة الأولى، فإن الجولة الختامية ستحدد هوية أصحاب المراكز الرابع والخامس والسادس، في ظل تقارب النقاط بين الزوراء الرابع برصيد 66 نقطة، والطلبة الخامس بـ64 نقطة، والكرمة السادس بـ62 نقطة.

كما تتجه الأنظار إلى صراع البقاء، إذ يتنافس نفط ميسان صاحب المركز السابع عشر برصيد 39 نقطة مع أمانة بغداد صاحب المركز الثامن عشر برصيد 37 نقطة، لتحديد الفريق الذي سيخوض ملحق البقاء أمام كربلاء، بعد أن ضمن الأخير بلوغ المباراة الفاصلة المؤهلة إلى دوري النجوم.

في المقابل، فقد تأكد هبوط فريقي النجف والقاسم إلى الدوري الممتاز، لتتحول مواجهتهما الأخيرة إلى مباراة شكلية لا تؤثر على مصيرهما في جدول الترتيب.