5 انتصارات تحسم الجولة الثانية من دوري الطائرة العراقي الممتاز

شفق نيوز- السليمانية

اختتمت اليوم السبت مواجهات الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز للكرة الطائرة.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز فريق الدغارة على فريق المقدادية بثلاثة أشواط دون مقابل .

وتغلب فريق غاز الجنوب على فريق نينوى بثلاثة أشواط لواحد.

وفوز فريق مصافي الشمال على فريق مصافي الوسط بثلاثة أشواط دون رد.

بينما تغلب فريق أربيل على فريق الأهوار بثلاثة أشواط دون رد.

واخيرا اجتاز فريق البيشمركة فريق حديثة بثلاثة أشواط دون رد .

وجرت مواجهات اليوم بأوقات متعاقبة في قاعة البيشمركة في مدينة السليمانية .