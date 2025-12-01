38 ميدالية ملونة للعراق في بطولة العالم ببناء الأجسام

شفق نيوز- الرياض

حقق منتخب العراق ببناء الأجسام، إنجازاً تاريخياً في بطولة العالم التي اختتمت عصر اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية، بمشاركة أكثر من أربعين دولة من مختلف قارات العالم وحضور عربي واسع.

وأحرز لاعبو المنتخب العراقي 38 ميدالية ملونة حيث تصدروا الترتيب الفرقي لفئة الشباب وحل المنتخب ثانياً في فئة الماسترز وثالثاً في الترتيب العام.

وشهدت البطولة تألق اللاعبين في مختلف الفئات حيث توج علي القيسي بطلاً للعالم في فئة كلاسيك فيزيك، فيما بلغ مجموع الميداليات 8 ذهبيات و7 فضيات و9 برونزيات.

وجاء ترتيب المنتخب العراقي على النحو الآتي:

بطل العالم في فئة كلاسيك فيزيك

8 ميداليات ذهبية

7 ميداليات فضية

9 ميداليات برونزية

المركز الرابع (3 مرات)

المركز الخامس (8 مرات)

المركز السادس (3 مرات)