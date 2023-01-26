3 تعادلات في انطلاق الجولة الـ 13 من الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ انتهت ثلاث مباريات بالتعادل، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الثلاث بالتوقيت نفسه في الساعة الثانية ظهراً، حيث فريق نادي النفط وضيفه فريق نادي الصناعة على ملعب الشعب الدولي وانتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وبهذه النتيجة رفع النفط رصيده للنقطة 9 بالمركز الـ 17، ورفع الصناعة رصيده للنقطة 6 بالمركز الـ 19.

وفي المباراة الثانية التي جرت على ملعب ميسان بين نفط ميسان وكربلاء وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1.

سجل نفط ميسان أولاً عن طريق بنجامين اكورنكو في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 68 جاء هدف التعديل لكربلاء عن طريق رضا فاضل.

وبهذه النتيجة رفع نفط ميسان رصيده للنقطة 22 بالمركز السابع ورفع كربلاء رصيده للنقطة 14 بالمركز الـ 13.

وفي ملعب كربلاء الدولي تعادل فريق القاسم مع ضيفه فريق نادي الحدود سلبا من دون اهداف.

وبهذه النتيجة رفع القاسم رصيده للنقطة 13 بالمركز الـ 14، ورفع الحدود رصيده للنقطة 20 بالمركز الثامن.