3 انتصارات مثيرة في دوري نجوم العراق لكرة القدم

شفق نيوز- بغداد

‏جرت مساء اليوم السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، وأسفرت النتائج عن فوز الشرطة على ديالى، وأربيل على القاسم، والموصل على الميناء.

وفي التفاصيل، فاز فريق الشرطة على ضيفه فريق ديالى بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب نادي الشرطة في العاصمة بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل لديالى، وجاء الهدف عن طريق شريف عبد الكاظم في الدقيقة 40، وفي الشوط الثاني سجل ديالى هدف التعديل في الدقيقة 52 عن طريق أيمن بن محمود، وفي وقت قاتل سجل الشرطة هدف الفوز في الدقيقة 90+ 6.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق أربيل على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 2- 0 في‏ المباراة التي جرت على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لفريق القاسم.

و‏انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل فريق أربيل هدفه عن طريق شيرزود تيميروف في الدقيقة 78، وأضاف شيرزوف تيميروف هدفاً ثانياً لأربيل في الدقيقة 81.

أما في المواجهة الثالثة، فقد فاز فريق الموصل على ضيفه فريق الميناء بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت على ملعب دهوك وهو الملعب الافتراضي للموصل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما، سجل الموصل أولاً في الدقيقة 17 عن طريق سامر محسن، وتمكن الميناء من تعديل النتيجة عن طريق محمد قاسم في الدقيقة 44، وفي الشوط الثاني سجل الموصل هدفه الثاني عن طريق علاء الدين الدالي في الدقيقة 61، كما شهد اللقاء طرد لاعب الموصل علي لطيف في الدقيقة 65 بسبب تراكم البطاقات.