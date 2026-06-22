يونس محمود "قلق" من الأخطاء الفردية قبل مواجهة فرنسا

شفق نيوز- واشنطن

أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، يوم الاثنين، أن قلة الخبرة ووجود بعض الأخطاء الفردية تمثل أبرز التحديات التي تواجه المنتخب العراقي قبل مباراته المرتقبة أمام فرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026.

وقال محمود إن المنتخب العراقي بحاجة إلى تجاوز الأخطاء الفردية التي ظهرت في المباريات السابقة، مشيراً إلى أن عامل الخبرة يلعب دوراً مهماً في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وفي السياق، ذكرت شبكة RMC الفرنسية أن مباراة العراق وفرنسا قد تكون مهددة بالتأجيل إلى الساعة الثانية فجراً بتوقيت العراق، بسبب الظروف الجوية المتوقعة في مدينة فيلادلفيا الأميركية المستضيفة للقاء.

وبحسب الشبكة، فإن التوقعات الجوية تشير إلى احتمال ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 33 درجة مئوية، بالتزامن مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية قد تؤثر على إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وتترقب الجماهير العراقية القرار النهائي بشأن موعد المباراة، التي تعد مفصلية في مشوار "أسود الرافدين" بالمونديال، وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الفرنسي.