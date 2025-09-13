يامال يثير القلق في برشلونة قبل مواجهة فالنسيا

شفق نيوز- متابعة

أفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، يوم السبت، بأن نادي برشلونة قلق قبل مباراته المرتقبة أمام فالنسيا، وذلك بعد غياب الجناح الشاب لامين يامال عن التدريبات الجماعية الأخيرة التي أجراها الفريق صباح اليوم.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة يامال في التشكيلة الأساسية أصبحت محل شك، بعدما شعر بانزعاج عضلي منعه من خوض المران الأخير الخاص بالتحضير للمباراة.

يذكر أن اللاعب الإسباني الشاب كان يعاني بالفعل من مشاكل في الظهر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة مع منتخب إسبانيا، ورغم ذلك شارك في مباراتي بلغاريا وتركيا بشكل أساسي.

غياب يامال، إذا تأكد، سيكون ضربة قوية لهانز فليك مدرب برشلونة، خصوصًا في ظل أهمية المواجهة أمام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الإسباني.