أول انتصار لسوريا.. نسور قاسيون يضربون نسور قرطاج في كأس العرب

شفق نيوز- الدوحة

حقق منتخب سوريا، اول انتصار له على منتخب تونس بهدف وحيد دون رد، في انطلاق الجولة الاولي من النسخة الحادية عشرة لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

وانطلق اللقاء عند الساعة الرابعة عصراً على استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل السوريون هدفهم في الدقيقة 48 عن طريق اللاعب عمر خربين.

وجرت المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس العرب القدم FIFA قطر 2025.

وتضم المجموعة الاولى بكأس العرب، كل من منتخبات قطر وسوريا وفلسطين وتونس.