"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. لافتة إنسانية تهزّ افتتاح السوبر الأوروبي

شفق نيوز- روما

شهد ملعب "فريولي" في إيطاليا، يوم الأربعاء، لحظة لافتة ومؤثرة قبيل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام هوتسبير الإنكليزي.

فقبل صافرة البداية وداخل المستطيل الأخضر، رُفعت لافتة كُتِب عليها: "أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا قتل المدنيين".

وأثارت اللافتة تساؤلات البعض حول الرسالة التي تحملها، فيما فسّرها قد تكون دعوة لوقف الحرب في قطاع غزة.

وجاء رفع اللافتة بعد أيام من قيام حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بنشر تدوينة نعى فيها اللاعب الفلسطيني السابق سليمان العبيد.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد قال إن سليمان العبيد فارق الحياة على أثر "استهداف القوات الإسرائيلية لمنتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة"، في 6 آب/ أغسطس الجاري.