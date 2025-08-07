وفد "كأس الخليج" يبدي رضاه عن نادي زاخو لاستضافة مباريات البطولة

شفق نيوز- زاخو

‏أكد عضو الهيئة الإدارية لنادي زاخو، طه زاخولي، يوم الخميس، أن وفد اتحاد كأس الخليج لكرة القدم أنهى زيارته للنادي واطلاع على المنشآت الرياضية التي ستستضيف مباريات دوري أبطال الخليج للأندية المقررة انطلاقها خلال الفترة من 16 أيلول/ سبتمبر المقبل وحتى 14 نيسان/ أبريل 2026.

وضمت قائمة الأندية التي ستشارك في بطولة الخليج للأندية كل من: زاخو العراقي، والعين الإماراتي، وسترة الرياضي البحريني، والشباب السعودي، والنهضة العُماني، والريان القطري، وتضامن حضرموت اليمني، والقادسية الكويتي.

‏وقال زاخولي لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد الخليجي أبدى رضاه وقناعته بالمنشآت الرياضية وملعب زخو وأماكن استضافة الوفود باستثناء بعض الملاحظات التي سيعمل النادي على إنجازها".

‏وأضاف "الكوادر الفنية والهندسية بدأت بإزالة عشب أرضية ملعب زاخو بغية تغييره بنوعية جيدة ليكون جاهزاً لاحتضان مباريات كأس الخليج للأندية الأبطال".

وأوضح أن "الوفد الخليجي الذي زار زاخو كان برئاسة الأمين العام جاسم الرميحي، وشمل برنامج الزيارة جولات ميدانية في ملعب زاخو الدولي ومرافق النادي، إلى جانب اجتماعات مع إدارة النادي والجهات المعنية لبحث الجوانب التنظيمية".

‏وأكد زاخولي أن "إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع المدرب القطري وسام رزق على أغلب النقاط لقيادة كرة زاخو للموسم الكروي المقبل".

‏وبين أن "المفاوضات وصلت إلى مراحلها الأخيرة ومن المؤمل أن يتم الإعلان قريباً عن تسمية المدرب الجديد لفريق زاخو".

‏يذكر أن فريق زاخو حصل على المركز الثالث في دوري نجوم العراق 2024-2025 برصيد 71 نقطة، وحلّ بدلاً من فريق دهوك الحاصل على لقب كأس العراق الذي تم استبعاده من بطولة كأس الخليج لعدم استكمال إجراءات الحصول على الرخصة الآسيوية.