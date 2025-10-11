وفاة مأساوية لبطل أسطوري بكمال الأجسام

شفق نيوز– نيودلهي

تُوفي بطل كمال الأجسام الأسطوري فاريندر سينغ غوهمان عن عمر ناهز 42 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات الهند لإصابة في الكتف.

وذكر مستشفى "فورتيس إسکورتس" في بيان، أن غوهمان خضع لتقييم طبي بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بسبب ألم وتقييد في حركة كتفه الأيمن، وتمت التوصية بإجراء إصلاح مفصلي للوتر المدور مع تثبيت وتر العضلة ذات الرأسين، دون أن تكون لديه أي أمراض مزمنة معروفة.

وأضاف البيان أن المريض تعرض نحو الساعة 3:35 مساءً لاضطراب مفاجئ في نظم القلب، حيث بادرت فرق التخدير وأمراض القلب والعناية المركزة إلى تنفيذ إجراءات الإنعاش المتقدمة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل، ليُعلن عن وفاته الساعة 5:36 مساءً.

ويُعد غوهمان، المنحدر من منطقة غورداسبور الهندية، من أوائل لاعبي كمال الأجسام النباتيين المحترفين في العالم، وقد لمع نجمه منذ أكثر من عقد بعد فوزه بلقب "مستر إنديا" عام 2009، وحصوله على المركز الثاني في مسابقة "مستر آسيا". كما مثّل الهند في العديد من البطولات الدولية، ونال تقديراً عالمياً من نجم كمال الأجسام أرنولد شوارزنيغر الذي استقدمه لاحقاً للترويج لمنتجاته الصحية في آسيا.

وإلى جانب الرياضة، شارك غوهمان في عدد من الأفلام بين عامي 2012 و2023، وكان آخر ظهور له بدور "شاكيل" في فيلم "تايغر 3".

وتأتي وفاة غوهمان ضمن سلسلة وفيات شهدتها رياضة كمال الأجسام خلال الأشهر الأخيرة، إذ فارق الحياة ما لا يقل عن ستة لاعبين خلال النصف الأخير من العام، من بينهم النجمة الإسبانية لورينا بلانكو (37 عاماً) التي توفيت بأزمة قلبية أواخر يوليو أثناء استعدادها لمسابقة "ميس أولمبيا" في لاس فيغاس.