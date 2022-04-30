وفاة رايولا

شفق نيوز/ أعلنت عائلة وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا وفاته اليوم السبت، بعد ساعات من تضارب الأنباء حول حالته الصحية.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي لمينو رايولا على موقع تويتر، قالت العائلة "ببالغ الأسى ننعى أفضل وكيل لاعبين في عالم كرة القدم".

وتابعت "لقد قاتل مينو رايولا حتى النهاية بالقوة نفسها التي اعتمدها في استراتيجيات التفاوض للدفاع عن حقوق جميع وكلائه من اللاعبين. لقد منحنا دائما الشعور بالفخر".

وأضافت "خلال عمله انخرط مينو في تفاصيل حياة لاعبيه، وكتب فصلا جديدا في تاريخ كرة القدم الحديثة. سيبقى دوره المهم للأبد".

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رايولا، كان يعاني من مرض خطير في الرئة، لا علاقة له بمضاعفات فيروس كورونا.