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وزير من حكومة عبد المهدي يرشح لرئاسة إتحاد اليد: أعضاء الهيئة العامة شجعوني ونجاحي إضافة للعبة

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-15T08:03:41+0000
وزير من حكومة عبد المهدي يرشح لرئاسة إتحاد اليد: أعضاء الهيئة العامة شجعوني ونجاحي إضافة للعبة

شفق نيوز / أعلن وزير الشباب والرياضة السابق أحمد رياض، يوم الثلاثاء، ترشحه رسمياً لمنصب رئاسة اتحاد اليد المقبل، وفيما بيّن ان الترشيح جاء بدعم من أعضاء الهيئة العامة في اتحاد اللعبة، أكد ان نجاحه سيكون أضافة لكرة اليد العراقية.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز "قررت الترشح رسمياً لرئاسة إتحاد كرة اليد في الانتخابات المقبلة التي ستحدد لاحقاً".

وأضاف رياض "انا ابن هذه اللعبة، ومثلت ناديي الكرخ و الجيش 1986 - 1995 ولي خبرة جيدة عنها واعتقد ان وجودي سيكون اضافة لها"، مبيناً أن "عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العامة في إتحاد كرة اليد شجعوه ووعدوه بمنح أصواتهم".

وأوضح رياض أن في "حال الفوز بالانتخابات المقبلة فسأعمل على تطوير اللعبة بالتعاون مع اعضاء الهيئة الادارية الذين سيفوزون بعضوية الاتحاد والمناصب الرئيسية"، لافتاً الى أن "الترشيح هو حق مشروع لأبناء اللعبة ومنافسة شريفة والهدف منه هو خدمة كرة اليد العراقية".

ويعد أحمد رياض طالب العبيدي رياضي وأكاديمي وسياسي عراقي، له شهادة دكتوراه في علوم الفيزياء، عُيّنَ وزيراً للشباب والرياضة في حكومة عادل عبد المهدي في 25 تشرين الأول 2018. وكان عضواً في المنتخب الوطني العراقي بكرة اليد في الثمانينات من القرن الماضي ثم مدرباً لفريق كرة اليد، وقد بزغ نجمه مع ناديي الكرخ والجيش.

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