وديا.. النجف يحقق الفوز على ذوب آهن الايراني

شفق نيوز- طهران

تغلب فريق نادي النجف، على ذوب آهن الإيراني بثلاث اهداف مقابل هدف واحد وديا.

وجرت المباراة مساء اليوم السبت، في ملعب المدينة الرياضية لنادي سبهان الايراني ضمن معسكر فريق النجف التدريبي المقام في مدينة أصفهان الإيرانية.

وجاء الهدف الاول للنجف عن طريق علاء عباس في الدقيقة 40 من الشوط الاول، وفي الشوط الثاني سجل النجف هدفه الثاني عن طريق جعفر عبيس في الدقيقة 51، بينما سجل الهدف الثالث اللاعب صفاء هادي في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وتعد مباراة النجف وذوب اهن، هي المباراة التجريبية الاولى للنجف بمعسكره في ايران.

وكان وفد فريق النجف وصل مدينة أصفهان الايراني قبل خمسة ايام، وبدأ الخطوة الأولى للدخول في معسكر تدريبي يمتد لـ 12 يوماً يخوض خلاله عدد من المواجهات الودية في إطار تحضيراته لدوري المحترفين 2025-2026.