واعدات العراق يغادرن إلى عمان استعداداً لبطولة غرب آسيا

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد منتخب الواعدات، يوم الأربعاء، العاصمة بغداد، متوجهاً إلى العاصمة الأردنية عمّان، للدخول في معسكرٍ تدريبيٍ تحضيري يسبق مشاركته في بطولةِ غرب آسيا تحت 14 عاماً المقرر انطلاقها الشهر المُقبل في السعودية.

ويرأس الوفد عضو المكتبِ التنفيذي للاتحادِ العراقي لكرة القدم مشرفة اللجنة النسوية رشا طالب ويضم 25 لاعبةً في صفوفهِ، من بينهن ثماني لاعباتٍ محترفات.

وسيخوض منتخب العراق للواعدات خلال المعسكر التدريبي مباراتين وديتين أمام نظيره الأردني، فيما يهدف المعسكر الى رفع جاهزيّة اللاعبات فنياً وبدنياً، ومنح الملاكُ التدريبي الفرصةَ الكاملة للوقوف على التشكيلةِ المثالية قبل الدخول في المنافساتِ الرسمية.