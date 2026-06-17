نيويورك تشهد أعمال شغب جماهيري في المونديال.. اشتباكات بين مشجعي الأرجنتين والجزائر

شفق نيوز- واشنطن

سجلت بطولة كأس العالم 2026 أول حادثة شغب جماهيري واسعة، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مشجعين من الأرجنتين والجزائر في ساحة تايمز سكوير بمدينة نيويورك الأميركية، قبل ساعات من المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات.

وبحسب ما أظهرته مقاطع مصورة متداولة، بدأت الأحداث بتبادل الهتافات والاستفزازات بين أنصار المنتخبين، قبل أن تتطور إلى مواجهات بالأيدي وسط حالة من الفوضى في أحد أشهر الميادين السياحية في الولايات المتحدة.

ووقعت الاشتباكات بعيداً عن ملعب المباراة في مدينة كانساس سيتي، حيث ظهر مشجعون يرتدون قمصان المنتخب الأرجنتيني في مواجهة آخرين يحملون ألوان المنتخب الجزائري، فيما أظهرت المشاهد وجود أطفال ومارة في محيط الأحداث، الأمر الذي أثار استياءً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخلت قوات الشرطة لاحتواء الموقف وإعادة الهدوء إلى المنطقة، فيما انتقد متابعون التصرفات التي رافقت الحادثة، معتبرين أنها تسيء للأجواء الرياضية المصاحبة للبطولة.

وتعد هذه الواقعة أول حادثة عنف جماهيري تحظى بتغطية واسعة خلال النسخة الحالية من كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلى الصعيد الفني، افتتح المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه العالمي بفوز مريح على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها ليونيل ميسي، ليقود منتخب بلاده إلى حصد أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة العاشرة.