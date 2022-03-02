نوروز يقسو على الصناعة ويدك مرماه أربع مرات

شفق نيوز/ حقق فريق نوروز فوزا عريضاً على ضيفه الصناعة بأربعة اهداف مقابل هدف، يوم الاربعاء، في منافسات الجولة الـ 24 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب السليمانية في الساعة الثانية والنصف ظهراً، وسجل نوروز اولا في الدقيقة 29 من الشوط الاول عن طريق حسين ابراهيم، وفي الدقيقة 32 سجل بنيامين اكور الهدف الثاني لنوروز.

ومع بداية الشوط الثاني عند الدقيقة 47 قلص الصناعة النتيجة بعد ان سجل الهدف الاول عن طريق ماجد لفته كريم، وفي الدقيقة 89 سجل واسو رستم الهدف الثالث وأعقبه بالهدف الرابع لينتهي اللقاء بفوز مستحق لنوروز.

وبهذه النتيجة رفع نوروز رصيده للنقطة 26 بالمركز 14، وتجمد رصيد الصناعة عند النقطة 26 بالمركز 13.