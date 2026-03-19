نوروز يحقق فوزاً مهماً على القاسم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- السليمانية

‏حقق فريق نوروز، مساء اليوم الخميس، فوزاً مهماً على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 2-1 في ختام منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب نوروز في محافظة السليمانية عند الساعة الـ9:00 مساء اليوم.

‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق نوروز بهدفين مقابل هدف واحد للقاسم، سجل نوروز هدفه عن طريق اللاعب بول كومولافي في الدقيقة 9، واضاف محمد رضا جليل، الهدف الثاني لنوروز في الدقيقة 18، وقلص اللاعب عبدالله باسم محمد، النتيجة بتسجيله هدف للقاسم في الدقيقة 26.

وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة بفوز مهم لنوروز.

وبهذه النتيجة رفع فريق نوروز رصيده للنقطة 31 بالمركز العاشر وتجمد رصيد القاسم عند النقطة الوحيدة بالمركز الأخير.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت تأجيل المباراة إلى اليوم الخميس، بعدما كانت مقررة أمس الأربعاء، بسبب عدم توفر سيارة إضافية لتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في إقليم كوردستان، نتيجة انشغال سيارتي النقل بتغطية مباراتين أُقيمتا في دهوك وزاخو ضمن الجولة ذاتها.