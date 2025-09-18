نقل مباراتي الشرطة في دوري النجوم إلى البصرة بسبب صيانة الملاعب

شفق نيوز- البصرة

قررت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق، يوم الخميس، نقل مباراتين لفريق الشرطة في الجولتين الثانية والثالثة إلى ملعب آخر خارج بغداد.

وقال مدير إعلام دوري نجوم العراق، حسين الخرساني، لوكالة شفق نيوز، إن "مباراة الشرطة ضد دهوك المقررة في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، ومباراة الشرطة ضد نوروز في الخامس والعشرين من الشهر نفسه، تم نقلهما إلى ملعب الفيحاء في محافظة البصرة بسبب عدم جاهزية أغلب ملاعب بغداد".

وأضاف أن "هذا القرار جاء بعد دخول ملعب الشرطة في أعمال صيانة وحصول النادي على موافقة وزارة الشباب والرياضة لاستخدام ملعب الفيحاء كملعب مفترض للفريق".

وتابع أنه "بناءً على ما جاء فقد تقرر تعديل مكان إقامة المباراتين ليكون على ملعب الفيحاء في البصرة كبديل، لحين تجهيز إدارة نادي الشرطة ملعب لفريقها الكروي داخل بغداد".

وكانت لجنة مسابقات دوري النجوم أجلت مباراة الشرطة أمام الزوراء في الجولة الأولى من منافسات دوري نجوم العراق لارتباط الفريقين في استحقاقين آسيويين.