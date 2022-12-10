أندية ديالى والحشد والفتوة الموصلي تحقق الفوز في دوري اليد الممتاز

شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ثلاث مواجهات ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وفاز في المباراة الاولى فريق نادي ديالى على فريق نفط ميسان بنتيجة 28 -26 هدفاً، فيما فاز في المباراة الثانية فريق نادي الفتوة الموصلي على مضيفه فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 19-18 هدفاً.

أما اللقاء الثالث والاخير لمباريات اليوم أسفر عن فوز فريق الحشد الشعبي على فريق نادي الناصرية بنتيجة 37 -24 هدفاً.

ويتصدر فريق نادي الحشد الشعبي الدوري برصيد 23 نقطة يليه فريق نادي الشرطة برصيد 21 نقطة ومتبقي لديه مباراة من الجولة الثامنة ، وفريق الجيش ثالثا برصيد 19 نقطة ومتبقي له مباراة واحدة ضمن الجولة ذاتها.