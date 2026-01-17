أندية دوري نجوم العراق تعزز صفوفها بصفقات محلية وأجنبية جديدة

شفق نيوز- بغداد

في إطار سعي أندية دوري نجوم العراق لتعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الشتوية، شهدت الأيام الماضية حراكاً ملحوظاً على مستوى التعاقدات، شمل لاعبين محترفين من خارج البلاد، إلى جانب صفقات محلية بارزة، استعداداً لما تبقى من منافسات الموسم الحالي.

وفي هذا الصدد، أعلنت إدارة نادي الطلبة تعاقدها رسمياً مع المدافع الإيراني ميلاد على، قادماً من الدوري الايراني، في خطوة تهدف إلى تدعيم الخط الخلفي للفريق وتعزيز حظوظه في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق.

وفي سياق متصل، نجحت إدارة نادي الغراف في إتمام صفقة التعاقد مع لاعب المنتخب العُماني منذر العلوي، لتمثيل الفريق خلال المرحلة القادمة من الدوري، وسط آمال كبيرة بإضافة قوة فنية وخبرة دولية للفريق.

من جانبه، أعلن نادي الزوراء، انضمام المهاجم الكولومبي برايان رياسكوس، بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، ليمثل النوارس فيما تبقى من مباريات دوري نجوم العراق، حيث تعول عليه الجماهير الزورائية لتعزيز الجانب الهجومي والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة.

كما اتمت إدارة نادي الموصل تعاقدها مع اللاعب ابراهيم غازي، قادماً من نادي النفط، ليكون ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، في إطار سعي النادي لتحسين نتائجه وتقديم مستويات أفضل في الدوري.

وعلى صعيد متصل، أكد نجم نادي أربيل مصطفى قابيل، أن العرض المقدم من النادي الأهلي المصري عرض حقيقي، مشيراً إلى أنه ترك مسألة حسم مستقبله لوالده ومدربه باسم قاسم، إضافة إلى إدارتي الناديين، من أجل التوصل إلى القرار الأنسب لجميع الأطراف.

وفي ختام الصفقات، أعلن نادي دهوك اتمام تعاقده مع اللاعب السوري خالد كردغلي، قادماً من نادي حمص السوري، لتمثيل فريق دهوك في منافسات دوري نجوم العراق، ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين يمتلكون الخبرة والطموح.