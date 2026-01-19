نجوم العراق.. فوزان ثمينان للميناء والنفط على الطلبة والكهرباء

شفق نيوز- ديالى/ بغداد

حقق فريق الميناء فوزاً مهماً على مضيفه الطلبة، كما خطف النفط ثلاث نقاط ثمينة من الكهرباء، مساء اليوم الاثنين، في آخر مواجهات الجولة 13 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت مباراة الميناء والطلبة على أديم ملعب ديالى، وهو الملعب الافتراضي لفريق الطلبة عند الساعة 5:30 مساءً، وانتهت لصالح الميناء بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الميناء بهدفين مقابل هدف واحد سجل الميناء أولاً في الدقيقة الرابعة عن طريق مهند عبد الرحيم، وأضاف الميناء هدفه الثاني في الدقيقة 10 عن طريق كيسيندا رونسين، في حين قلص الطلبة الفارق من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب كرار محمد في الدقيقة 41.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق حكم المباراة صافرته معلناً عن نهاية المباراة بفوز الميناء وخطفه نقاط اللقاء.

وبهذا الفوز رفع الميناء رصيده للنقطة 16 بالمركز 14، وتجمد رصيد الطلبة عند النقطة 23 بالمركز السادس.

فيما ‏حقق فريق النفط فوزاً مهماً على ضيفه فريق الكهرباء بهدف وحيد دون مقابل، في المباراة التي جرت على ملعب الكابتن شرار حيدر، وهو الملعب الافتراضي لفريق النفط.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق النفط بهدف دون مقابل للكهرباء جاء الهدف من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب أحمد خالد في الدقيقة 29.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق النفط رصيده للنقطة 19 بالمركز 12، وتجمد رصيد الكهرباء 8 نقاط بالمركز 18.