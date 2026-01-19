نتائج 4 مباريات من الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة الطائرة

شفق نيوز- بغداد

أقيمت اليوم الاحد، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.

وحقق فريق أربيل فوزاً ثميناً على الدغارة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-18، 25-22، 25-21).

وواصل فريق مصافي الوسط نتائجه المميزة، حيث تغلب على البيشمركة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-9، 25-18، 25-21).

وقبض فريق مصافي الشمال على صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه على المقدادية بثلاثة أشواط دون رد بنتائج (25-17، 25-15، 25-13).

وواصل فريق غاز الجنوب نتائجه الإيجابية وتفوق على حديثة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-17، 25-19، 25-20).