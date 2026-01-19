نتائج 4 مباريات من الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة الطائرة
شفق نيوز-
بغداد
أقيمت اليوم الاحد، أربع مباريات ضمن منافسات
الجولة الرابعة من الدوري العراقي الممتاز لكرة الطائرة.
وحقق فريق أربيل فوزاً ثميناً على الدغارة
بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-18، 25-22، 25-21).
وواصل فريق مصافي الوسط نتائجه المميزة، حيث تغلب
على البيشمركة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-9، 25-18، 25-21).
وقبض فريق مصافي الشمال على صدارة الدوري
الممتاز بعد فوزه على المقدادية بثلاثة أشواط دون رد بنتائج (25-17، 25-15، 25-13).
وواصل فريق غاز الجنوب نتائجه الإيجابية وتفوق
على حديثة بثلاثة أشواط دون مقابل بنتائج (25-17، 25-19، 25-20).