نادي دهوك يهدد بالانسحاب من كافة النشاطات الرياضية على مستوى العراق وكوردستان

شفق نيوز/ هدد سكرتير نادي دهوك، يوم الاثنين، بالانسحاب من كافة النشاطات الرياضية على مستوى العراق واقليم كوردستان.

وقال جاسم محمد لوكالة شفق نيوز، إن "نادي دهوك يمر بضائقة مالية كبيرة، واذا مااستمر الوضع على ماهو عليه الآن فأن النادي سيضطر للانسحاب من الدوري العراقي للدرجة الاولى لكرة القدم، وكذلك من الدوري الممتاز في اقليم كورستان".

وكشف سكرتير نادي دهوك، أن "لاعبي فريق النادي لم يستلموا مستحقاتهم المادية منذ 45 يوماً، ويهددون بترك صفوف الفريق"، مشيراً إلى أن "مجلس النادي اوصل مطالبه الى رئيس حكومة الاقليم ومحافظ دهوك لدعم النادي وحل مشاكله المادية".