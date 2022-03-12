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نادي دجلة الجامعة يتغلب على نادي التضامن بدوري السلة العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-12T13:25:18+0000
نادي دجلة الجامعة يتغلب على نادي التضامن بدوري السلة العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تغلب نادي دجلة الجامعة اليوم السبت، على ضيفه نادي التضامن لحساب الدوري العراقي بكرة السلة بنتيجة (95-72).

نادي التضامن بدأ المباراة بقوة واستطاع حسم الفترة الاولى لصالحه بنتيجة (19-15) واستمر نادي التضامن من مجاراة نادي دجلة الجامعة لينهي الفترة الثانية بالتعادل بنتيجة (39-39)، إلا أن الفترة الثالثة شهدت عودة قوية لاصحاب الارض ليستطيع نادي دجلة الجامعة من توسيع الفارق لصالحه وبنتيجة (63-47).

واستمر نادي دجلة من السيطرة على مجريات الفترة الرابعة والاخيرة ليحسم المباراة لصالحه وبنتيجة (95-72) ليحصل لاعب نادي دجلة الجامعة نورس ضرار لقب افضل لاعب في المباراة بعد ان استطاع من تسجيل 19 نقطة و16 ريباوند و2 اسيست.

 

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