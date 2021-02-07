نادي النفط "منزعج" من موقف لاعبه محمد داود ويهدد بعقوبات صارمة

شفق نيوز/ أعربت ادارة نادي النفط الرياضي، يوم الأحد، عن استيائها من الموقف "المتشنج" من قبل مهاجم فريق النادي ولاعب المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم محمد داود، محذرة من عقوبات قانونية قد تضطر إلى اتخاذها في حال إصراره على موقفه.

وقال المنسق الإعلامي للنادي جمعة الثامر، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة النادي أبدت استغرابها من ردة فعل اللاعب محمد داود تجاه رفضها السماح بانتقاله إلى نادي الشرطة، مبيناً أن الإدارة لم تتوصل إلى اتفاق مرضٍ بهذا الصدد.

وأشار إلى أن رد فعل داود كان "متشنجاً حيث قرر مقاطعة النادي وعدم اللعب له حتى وان تطلب الامر اعتزال كرة القدم".

ونبه الثامر إلى أن اللاعب "مرتبط بعقد مع النادي وهو ملزم بتطبيق بنوده وعدم التصرف بهذا الشكل"، مضيفاً "في حال أصرّ على مقاطعة النادي وعدم تمثيله فهنالك بالتأكيد عقوبات قانونية صارمة ستتخذ بحقه وهذا ما لا تود الادارة الوصول اليه".

واضاف ان ادارة نادي النفط "تعتبر اللاعب محمد داود أبنها ولا تود وصول الامور الى مرحلة العقوبات اعتزازا به، ونأمل ان يعدل عن قراره ويفكر بمستقبله الكروي كونه لاعب شاب وما زال المستقبل امامه".

يشار إلى أن اللاعب محمد داود، اتصل بإدارة نادي النفط وابلغها بأنه لن يلتحق بتدريبات الفريق حتى لو تطلب الأمر اعتزاله كرة القدم نهائياً بسبب عدم السماح له بالانتقال إلى نادي الشرطة.

وفي وقت سابق اليوم، انتهت جلسة المفاوضات في قضية انتقال اللاعب محمد داود الى نادي الشرطة بتمسك إدارة نادي النفط بخدمات اللاعب وايقاف المفاوضات.

وقال رئيس نادي النفط الرياضي حسين طالب، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اللاعب محمد داود "قيمة فنية عالية وواحداً من افضل لاعبي الدوري المحلي ومن الصعب التفريط به في الوقت الحالي نظراً للحاجة الماسة له وذلك بناء على التقرير الذي وصلني من الكادر التدريبي للفريق".

واكد طالب أنه يكن كل "الاحترام والتقدير لإدارة نادي الشرطة التي نرتبط معها بعلاقات وثيقة"، متعهداً لإدارة الشرطة بأن يكون لها كامل الحق والاولوية في التفاوض حول انتقال محمد داود إليها في نهاية الموسم الحالي.