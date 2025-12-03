نادي الموصل ينفي وقوع شجار ويصف الحادثة بـ "سوء تفاهم بسيط"

شفق نيوز- نينوى

أصدرت إدارة نادي الموصل الرياضي، يوم الأربعاء، بياناً توضيحياً نفت فيه صحة الأخبار المتداولة بشأن وقوع مشاجرة داخل مقر النادي، مؤكدة أن ما حدث كان "سوء تفاهم بسيط".

وجاء ذلك في أول رد على ما تم تداوله حول خلاف تطوّر إلى اشتباك بالأيدي بين رئيس النادي والأمين المالي، بحسب مصادر سابقة لوكالة شفق نيوز.

وقال النادي في بيانه، إن "ما يُنشر من بعض الجهات أقاويل لا تستند إلى أي مصدر رسمي"، مشيراً إلى وجود أشخاص من خارج النادي يحاولون عرقلة العمل والتأثير على مسيرة الفريق في الدوري، حيث أن تضخيم الحادثة يهدف للإساءة إلى الإدارة الحالية.

وأضاف البيان أن "سوء التفاهم أمر طبيعي ويحدث في جميع الأندية، بينما الشجار لم يحدث مطلقاً"، مؤكداً أن الإدارة تعمل بروح الفريق الواحد وبتناغم يشبه خلية النحل.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "الشائعات لن تؤثر على عزيمة الفريق"، محذّراً من المتصيدين الذين فقدوا مصالحهم بعد إيقاف استغلال النادي لأهداف شخصية.

وشهدت أوساط النادي، مساء أمس الثلاثاء، توتراً ملحوظاً إثر خلاف داخلي تطوّر من مشادة كلامية بين رئيس النادي رائد العبيدي والأمين المالي إلى اشتباك بالأيدي داخل مقر النادي في الجانب الأيسر من المدينة، وذلك وفق مصدر داخل النادي.

وبحسب المصدر، فإن الشرارة الأولى اندلعت خلال نقاش حاد حول مستحقات مالية تخص الفئات العمرية، قبل أن يتصاعد التوتر بعد تدخل رئيس النادي بطريقة أثارت اعتراض الأمين المالي، لينتهي الموقف باشتباك تم إنهاؤه عبر تدخل عدد من الحاضرين.

وأشار المصدر إلى أن الحادثة لم تسفر عن إصابات تُذكر، فيما تستعد إدارة النادي لعقد اجتماع طارئ لبحث ملابسات ما جرى ومعالجة تداعياته داخل الهيئة الإدارية.

لكن مصادر رسمية عادت وأكدت، اليوم الأربعاء، بأن الشجار حصل بالفعل، مشيرة إلى أنه من المقرر عقد جلسة صلح اليوم داخل النادي بين رئيس النادي والأمين المالي بتدخلات عشائرية.