نادي الصناعة بطلا لاندية العراق بالدراجات

شفق نيوز/ اختتمت بطولة اندية العراق بالدراجات الهوائية التي جرت منافساتها في مدينة الحبانية السياحية بمشاركة اكثر من 25 ناديا لجميع الفئات المتقدمين والشباب والناشئين والنساء وباشراف مباشر من قبل الاتحاد المركزي للعبة .

وقال ساجد سليم المنسق الاعلامي للاتحاد لشفق نيوز عقد المؤتمر الفني للبطولة في قاعة المدينة السياحية بحضور اعضاء الاتحاد ومدربي الاندية المشاركة وحكام البطولة وادار المؤتمر الفني محمود عزيز رئيس الاتحاد واحمد صبري امين سر الاتحاد وكاظم دليح رئيس لجنة الحكام وهشيار فريق رئيس لجنة المسابقات وتمت الموافقة على كل ماطرح في المؤتمر من قبل المشاركين ومن ثم تم توزيع الارقام على الاندية المشاركة وشرح اليه السباق ومسافات الطريق.

واضاف ان فريق نادي الصناعة احرز المركز الاول لفئة المتقدمين وحل نادي الجيش بالمركز الثاني ومن ثم جاء نادي اربيل بالترتيب الثالث .اما في منافسات فئة الشباب فقد حصدها نادي اولاد راجي بالمركز الاول والصناعة بالمركز الثاني .

اما منافسات الناشئين فقد جاء بالمركز الاول نادي دهوك وحل نادي الرفاعي بالترتيب الثاني اما نادي القائم جاء ثالثا .اما منافسات النساء فقد احرزها نادي نوروز بالمركز الاول وجاء نادي اوفروديت ثانيا وفتاة اربيل بالمركز الثالث .

وبين سليم ان نتائج الفردية للاعبين فقد كانت من نصيب لاعبي الصناعة وهم اللاعب ياسر ضياء الدين واحمد مهند واياد محمد .اما فئة النساء فقد احرزها لاعبات نوروز عن طريق اللاعبة مزدة رفيق وسوزي دلشاد وزهراء مسعد .وفي فئة الشباب فقد احرزها لاعبي نادي اولاد راجي وهم اللاعبين عباس فاضل راجي ومحمد عامر عباس جاء ثانيا من نادي الصناعة والترتيب الثالث للاعب حسين فاضل راجي .اما سباقات الناشئين فقد احرزها لاعب نادي الرفاعي عباس فرحان وحل ثانيا عبدالقهار ماجد من نادي الانبار والترتيب الثالث من نصيب لاعب نادي القائم حسين نهاد .