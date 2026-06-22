ميسي بثنائية تاريخية يقود الأرجنتين لإسقاط النمسا

شفق نيوز- دالاس

قاد النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين إلى فوز مهم على النمسا بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الاثنين، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.

وواصل ميسي كتابة التاريخ في البطولة، بعدما سجل هدفي المباراة، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط ثمينة ويعزز موقعه في صدارة المجموعة، قبل الجولة الأخيرة من الدور الأول.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 38، بعد هجمة منظمة أنهاها قائد الأرجنتين بلمسة حاسمة داخل الشباك، ليكسر الرقم القياسي التاريخي لهدافي كأس العالم، متجاوزاً الألماني ميروسلاف كلوزه، الذي ظل متصدراً للقائمة برصيد 16 هدفاً منذ مونديال 2014.

وفي الشوط الثاني، عاد ميسي ليضرب مجدداً، مسجلاً الهدف الثاني للأرجنتين، وموسعاً رقمه القياسي في صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال، في ليلة جديدة رسخ فيها حضوره كأحد أعظم لاعبي اللعبة على مر العصور.

وكان ميسي قد دخل المباراة متساوياً مع كلوزه بعد تسجيله ثلاثية في مرمى الجزائر في الجولة الأولى، قبل أن ينفرد بالرقم القياسي أمام النمسا، ثم يبتعد أكثر بثنائية حملت توقيعه.

وبهذا الفوز، واصل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بقوة، فيما تلقى منتخب النمسا خسارته الأولى بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن يختتم منتخب الأرجنتين مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأردن، بينما تلعب النمسا أمام الجزائر في الجولة الثالثة، وسط صراع مفتوح على بطاقات التأهل عن المجموعة.