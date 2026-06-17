مونديال 2026.. النمسا تهزم الأردن في مباراة شهدت هدفاً تاريخياً للنشامى

شفق نيوز - متابعة

تغلب منتخب النمسا على نظيره الأردني بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جرت على ملعب "استاد سان فرانسيسكو باي أرينا"، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة (J) في كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بتقدم النمسا بهدف دون مقابل للأردن، جاء في الدقيقة الـ 22 عبر اللاعب "رومانو شميد" من تسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليمنى.

وفي الشوط الثاني، نجح المنتخب الأردني في تعديل النتيجة عند الدقيقة الـ 50، بعدما سجل علي علوان هدف التعادل بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء استقرت في الزاوية الأرضية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف النشامى إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من نور الروابدة، ليدخل علي علوان تاريخ الكرة الأردنية كأول لاعب يسجل للأردن في نهائيات كأس العالم.

ومن خطأ دفاعي للاعب منتخب الأردن يزن العرب، جاء هدف النمسا الثاني في الدقيقة الـ 76، قبل أن يضيف المنتخب النمساوي هدفه الثالث من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب "ماركو أرناوتوفيتش" في الدقيقة الـ 90+12.