مونديال قطر.. ايران تجهز على ويلز بهدفين قاتلين في الوقت الضائع

شفق نيوز/ حقق المنتخب الإيراني فوزا مستحقا على المنتخب الويلزي بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات انكلترا وامريكا أيضا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 90+8 حيث جاء هدف قاتل أول سجله البديل روزبا من قذيفة من خارج منطقة الجزاء، فيما سجل رضايان هدف ثاني لايران في الدقيقة 90+10 .

وشهدت المباراة أول حالة طرد، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بمونديال قطر.

وتعرض واين هينيسي حارس مرمى ويلز للطرد في الدقيقة 87 من عمر مباراة فريقه ضد إيران في كأس العالم 2022، بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

وجرت المباراة على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في الدوحة عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.