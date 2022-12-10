مونديال قطر.. المغرب تقصي البرتغال وتتأهل الى المربع الذهبي

شفق نيوز/ تأهل منتخب البرتغال للدور نصف النهائي لمونديال قطر 2022 على حساب منتخب البرتغال بعد تحقيقه الفوز بنتيجة 1-0.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخب المغرب بنتيجة 1-0 جاء عن طريق يوسف النصيري في الدقيقة 42 ، في الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها رغم ضغط البرتغال الذي عجز عن تسجيل هدف التعديل لينتهي اللقاء بفوز مغربي أهله لبلوغ نصف نهائي كأس العالم.

وسيلاقي المنتخب المغربي في دور نصف نهائي كأس العالم الفائز من مباراة منتخبي انكلترا وفرنسا.