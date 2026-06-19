مواجهة حاسمة بين أميركا وأستراليا وتركيا وباراغواي في صراع البقاء

شفق نيوز- متابعة

تخوض منتخبات الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وباراغواي وتركيا لكرة القدم، يوم الجمعة، مباريات قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أستراليا عند الساعة العاشرة مساء على ملعب "سياتل" في أميركا في لقاء مهم قد يحدد بشكل مبكر ملامح المتأهلين عن المجموعة الرابعة.

وقبل المواجهة، يدخل المنتخب الأميركي اللقاء بمعنويات عالية بعد فوزه الكبير على باراغواي 4-1 في افتتاح مشواره، وهو أول انتصار يسجل فيه أربعة أهداف بمباراة واحدة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، ويطمح لتحقيق فوز ثانٍ يقربه من التأهل المبكر للدور الثاني.

في المقابل، يطمح المنتخب الأسترالي لمواصلة نتائجه الإيجابية بعد مفاجأته بفوز مستحق على تركيا 2-0 في الجولة الأولى، مستفيداً من قرارات فنية ناجحة للمدرب توني بوبوفيتش.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخب تركيا مع باراغواي في مواجهة لا تقبل التعثر، بحثاً عن أول نقاطهما بعد خسارة الجولة الافتتاحية.

ويلتقي منتخبا تركيا وباراغواي فجر السبت على ملعب "سان فرانسيسكو باي" ضمن الجولة الثانية، في مواجهة مصيرية للطرفين بعد خسارتهما الافتتاحية.

وتسعى تركيا لتجاوز صدمة السقوط أمام أستراليا رغم سيطرتها الهجومية الكبيرة، بينما يأمل منتخب باراغواي استعادة توازنه وتعويض خسارته الثقيلة أمام الولايات المتحدة.